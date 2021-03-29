面对拜登的警告朝鲜威胁新的挑衅……不要自掘坟墓. March. 29, 2021 07:17. . 朝鲜27日就美国总统拜登发出的“相应应对朝鲜挑衅”的警告指责说：“这是对我国自卫权的露骨侵害和挑衅。”以党中央军委副委员长李秉喆的名义发表的谈话称，“美国新政权一开始就走错了路。如果不顾前后，随便乱说，可能会遇到不好的事情”，威胁将再次挑衅。美国白宫就重新考虑对朝政策重申，“已进入最后阶段”。 朝鲜的反弹是美国新政府上台时经常使用的挑衅方式。特别是拜登政府的对朝政策完成已经接近尾声，因此朝鲜的算计是掂量“美国新政权”的应对，打算通过先发制人的施压在今后的朝美关系中寻找有利的位置。即使今后坐在谈判桌前，也要事先声明“属于自卫权的正常武器试验”不能成为讨论对象，但就像以前一样，这种威胁根本不可能被接受。 面对朝鲜粗暴的语言炸弹和武力示威挑衅，拜登政府也采取了非常一贯和克制的应对措施。这与根据即兴的推特应对和军事选项来应对的前任政府大为不同。尽量不刺激朝鲜，强调与同盟共同应对。拜登也阐明了“相应的应对”，但同时提及“无核化外交”，打开了对话之门。 拜登政府则根据国际规范和多边合作原则，从联合国层面进行应对。它没有直接前往联合国安理会，而是首先要求召开其下属的对朝制裁委员会开会，自然而然地就专家小组开始对朝鲜弹道导弹挑衅展开调查达成了协议。可以说，这是一种冷静、缜密地向中国施压的克制型领导外交。 朝鲜不应该误判拜登式的克制外交。此前，拜登外交安全团队一直强调不会重复奥巴马政府时期的“战略忍耐”。在对朝忍耐蜕变为旁观或无视，只会壮大朝鲜核能力的反省下，正在研究在解决朝核问题的对话和施压之间包括多种选择的对朝战略。朝鲜的妄言只能导致缩小其选择范围并将其推向强硬政策，导致朝鲜勒紧自己脖子的结果。

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