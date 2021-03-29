人类的新挑战. March. 29, 2021 07:18. . “正如石器时代不是因为缺少石头而结束，石油时代也不会因石油枯竭而结束。” ——艾哈迈德·扎基·雅马尼 这是2000年6月时任沙特阿拉伯石油部长的雅马尼在接受英国《每日电讯报》采访时所说的话。当然，这篇文章以前也曾被英国的《经济学家》或其他媒体提及。不一定是雅马尼所创。但可以肯定的是，他扩散了这句话。 苏联解体后，在混乱中挣扎的俄罗斯能源产业和精英们的关系，以及他们的应对战略对国际体制产生的影响等问题备受关注时，雅马尼的这番话引起了很多反响。 他的发言超越了认识到代替石油的可再生能源等代替能源跃升的可能性的意义。这意味着，产油国的所有精英并非单纯执着于一项资源的近视眼领导人，同时也暗示，根据他们的应对战略，产油国的未来可能不仅仅取决于资源。 任何一种特定的力量或物质的影响力永远不能占据压倒性的位置。无论是最近的新冠疫情还是过去历史上出现的自然灾害，还是技术和学问的进步引领的变化等，都强调了应对意外变化的重要性。目前人类不是在石油资源枯竭，而是在另一个层面的威胁中面临着石油文明的衰落。在全世界强调数码革命和ESG（环境、社会、治理结构）的情况下，资源生产富国和资源消费富国面临新的挑战。在可以预料到的挑战和无法预料的挑战同时到来的情况下，应该苦思更大的“蓝图”和应战战略。

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