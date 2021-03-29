警方确认新生儿身份牌从龟尾女童身上分离的照片. March. 29, 2021 07:18. by 張泳勳 jang@donga.com. 正在调查庆北龟尾3岁女童死亡事件的警方确认了含有新生儿个人资料的脚链形状的身份牌(标牌)从婴儿身上分离的情况，正在以亲生母亲A某(48岁)和周围人为对象展开集中调查。 28日，据庆北警察厅透露，A某的女儿B某(22岁)在自己生产的妇产科医院用手机拍摄了多张婴儿照片。据悉，在B某手机上发现的照片中，还包括婴儿脚腕部分的标牌被分离的照片。 警方在整理B某手机照片的过程中发现了该照片。B某的前夫也在某广播节目中说：“新生儿的标牌断了。”警方相关人士表示，“在为生育纪念而拍摄的照片中，出现了标牌被分离的照片。B某拍了好几张，可能不知道有相关场面。” 警方认为，这是有人故意解开或切断婴儿的标牌，是发生“更换新生儿”的证据之一。A某有可能将女儿B某生下的婴儿的标牌分离后，将其挂在自己生下的婴儿的脚腕上。是否有共犯也在调查中。 警方还确认，A某是在女儿B某的分娩第二天即2018年3月31日首次来到该妇产科的。还确保了A某之后到B某出院为止，每天都会访问妇产科的陈述。据调查，B某在分娩一周后出院。 警方认为，在同年4月2日以前实施了“更换新生儿”行动。当天是孩子出生后48小时后进行血液检查的日子。医院资料显示，婴儿的血型为A型。警方相关人士表示：“B某和前夫在生物学上无法生出该血型。我们将掌握当时在妇产科工作的职员，进行集中调查。”

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