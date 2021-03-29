党政青：“所有公职人员财产登记义务化”. March. 29, 2021 07:18. by 崔惠? herstory@donga.com. 为了杜绝房地产投机行为，执政党、政府和青瓦台决定对所有公职人员的财产进行义务性登记。此外，就韩国土地住宅公社干部员工的第三期新城投机疑惑，党政青决定推进追溯立法，以便回收过去的利益。 国务总理丁世均在28日举行的高层党政青会议上表示：“计划将财产登记对象扩大到全体公务员。”目前，一级以上高级公务员每年都要公开财产，以后要大幅扩大公开对象。 共同民主党代行代表（党首）权限兼院内代表金泰年表示：“目前已在推进根据现行法律没收公职者房地产投机的不正当收益。明确表示，一旦认为存在不足之处，将制定追溯既往的没收立法。”即，24日在国会通过的所谓“土地住宅公社3法”考虑到违宪争议，排除了收回此次第三期新城投机疑惑部分的利益，但将通过立法没收土地住宅公社干部员工的不当收益。共同民主党首席发言人崔仁昊解释道：“《亲日财产归属法》等规定可以追溯收回既往收益，讨论过应该将利用公职人员地位获取房地产投机利益的人认定为与亲日反民族行为者具有同样意味的问题。” 党政青就《利害冲突防止法》表示：“向‘国民力量’党提议并敦促，希望能在3月中旬举行单独国会，处理《利害冲突防止法》。”包括设立房地产交易分析院等，杜绝投机的详细对策将于29日通过总统文在寅主持的反腐败政策协议会确定。

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