缅甸军方在“建军日”实行大屠杀……包括4名儿童在内，一天有114人死亡. March. 29, 2021 07:18. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 缅甸军方27日向示威群众无差别开枪，导致自上个月1日发生军事政变以来一天死亡人数最多（114人）。特别是其中包括5岁至15岁之间的4名未成年人，舆论对军方的残酷性和野蛮性的批判非常强烈。据当地媒体《伊洛瓦底》等媒体报道，政变发生后到当天为止，死亡的市民接近450人，其中20多人是未成年人。 当天，在最大城市仰光的一个村子里，一名一岁女童在军队驻扎地附近的家外面被橡皮弹击中右眼而受伤。一名居民向路透社谴责说：“军警像对待鸟和鸡一样开枪打死我们。”在第二大城市曼德勒附近的美提拉，军队以解散示威群众为由向住宅小区开火，导致4人死亡。其中包括一名13岁少女。在中部的瑞波，一名即将出家的13岁少年在自家中弹身亡。 除这些人之外，当地社交媒体还接连报道了11岁少年和7岁穆斯林少女等人被枪击身亡的消息，因此，实际儿童死亡人数可能会更多。联合国儿童基金会在推特上敦促说：“应该停止对儿童的这种悲剧。”欧盟驻缅甸代表团表示：“杀害儿童没有辩解的余地。这一天将永远被铭记为恐怖袭击和不名誉之日。” 一些人甚至提出军方活生生焚烧市民的疑惑。当地媒体“吉提媒体”报道说，在曼德勒，军人开枪打死4个孩子的父亲后，把还活着的他放在火里烧掉了。”据悉，28日上午，村民们在火灭后的残骸中发现了他的骨头。军人当天凌晨在曼德勒的一个村庄纵火，50多户住宅被烧毁，只剩下灰烬的照片也在社交媒体上出现。 在“缅甸建军日”27日，军方在全国各地展开了大规模的流血镇压。当地媒体《当今缅甸》报道说，军警仅当天就在全国40多个城市杀害114人。在仰光南部的达拉村，军警在警察署前面，对要求释放前一天被捕者的示威群众进行了无差别的射击，导致8人死亡。市民团体“缅甸人权网络”代表乔云对英国广播公司（BBC）表示：“不是镇压，而是大屠杀（massacre）。” 主导政变的缅甸国防军总司令敏昂莱在屠杀事件发生的情况下，还在首都内比都进行了脱离民心的演讲，引起了公愤。他在“建军日”纪念仪式上表示：“军队将为维护国民和民主而努力。”当天，中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、孟加拉国、越南、老挝、泰国等8个国家向缅甸军方派遣了纪念使节。中国和俄罗斯没有参与国际社会对缅甸军方屠杀事件的谴责。 部分少数民族的反政府军与缅甸军方领导的军队进行了交战。据缅甸瑙鲁27日报道，宣布声援示威群众的“卡伦民族联盟（KNU）”攻击并掌控了与泰国交界地区卡因州穆特罗地区的一个缅军基地。缅甸军队也进行了反击，空袭了卡伦族村庄。据悉，由于两个阵营的激烈攻防战，双方都出现了相当大的伤亡。

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