车俊焕在花滑世锦赛上获得第10名，创造30年来韩国男选手最好成绩. March. 29, 2021 07:19. by 黃奎引 kini@donga.com. 改写韩国男子花样滑冰历史的车俊焕(20岁•高丽大学)成功进入了世界前十名。 27日在瑞典斯德哥尔摩落幕的2021国际滑冰联盟(ISU)世界锦标赛男子单人自由滑比赛中，车俊焕获得了154.84分。加上前一天在短节目中获得的91.15分，总分达到245.99分的车俊焕在33名参赛选手中排名第10位。这一成绩超过了1991年慕尼黑世锦赛时排名第14位的郑成日(52岁)，是韩国男子单人滑选手在世锦赛历史上的最好成绩。 与在短节目中展现干净演技不同，当天车俊焕在阿克谢尔三周半跳-后外点冰两周跳组合跳动作中摔倒等，出现了不少失误。车俊焕表示：“虽然稍微改变了自由滑节目，但是因为出现了失误，留下了很多遗憾”，“从2月中旬开始，经历了腰部疼痛和腿部肌肉破裂，一直靠镇痛剂支撑着。回到韩国后，在自我隔离期间将充分休息，并立即着手准备明年的北京冬奥会。” ISU根据世界锦标赛的成绩，按国家分配北京冬奥会的参赛名额。随着车俊焕进入前10名，韩国代表队将根据关系到奥运会追加参赛权的秋季落选赛比赛结果，在男子单人滑比赛中最多可获得2个参赛名额。只是车俊焕本人并没有得到参加奥运会的保障。根据国内大赛的成绩，将决定参加奥运会的选手。由于车俊焕的技术非常出众，所以很有希望前往北京。 冠军被五次展示四周跳的“跳跃机器”陈巍(22岁•美国)夺得。陈巍以总分320.88分成功实现了大赛三连冠。日本新星键山优真(18岁)获得亚军(291.77分)，最近获得冬奥会两连冠的羽生结弦(27岁•日本)因跳跃失误只获得了第3名(289.18分)。 另外，在前一天结束的女子单人滑比赛中，李海仁(16岁•世和女子高中)以总分193.44分排在第10位，金艺林(18岁•修理高中)以191.78分排在第11位，韩国获得了北京冬奥会女子单人滑的2个参赛名额。

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