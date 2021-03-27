运用“全民养老资金”，不能看股票投资者的眼色. March. 27, 2021 07:17. . 昨日，国民年金最高议决机构基金运营委员会通过了提高国内股票投资比重的议案。国民年金由此可以多购买韩国企业的股票。连日来，把出售韩国股票的国民年金视为搞活股市绊脚石的“东学蚂蚁”们欢呼不已。但是国民年金将难以避免“做出了迎合人气的选择”的批评。 国民年金将在每年5月调整各资产的比重，并在年末达到这个水平。去年确定的国内股票持有范围为14.8%至18.8%。但是随着股价的暴涨，去年底833万亿韩元运用资产中，国内股票的比重上升到了21.2%。因此，今年已售出15万亿韩元，而且还要出售10万亿韩元左右。但是当天的范围扩大到了13.3%至20.3%，反而创造了追加购买11万亿韩元左右的余地。 个人投资者以国民年金给股市泼冷水为由，通过青瓦台请愿等方式进行声讨。在这种情况下，国民年金比往年提前两个月举行基金运营委员会，调整了投资比重。这与计划到2023年为止将国内股票减少15%，将海外股票增加到30%的中期资产分配计划也截然相反。虽说这是“应对市场变化的决定”，但相信这一解释的人并不多。因为，金融委员会已经被“同学蚂蚁”和政界排挤，将原定3月重启卖空的时间推迟到4月7日补缺选举后的5月。 事实上，在半导体、电动汽车、电池等全球增长产业中，韩国企业表现不错，因此有不少人主张应该增加国民年金对国内股票的投资。但是在没有得到国民共识的情况下，在选举即将举行之际提高国内股票比重，很容易让人产生误解。因低生育、高龄化问题，国民年金从2030年前后起要出售资产支付年金，但现在增加的国内股票到时候有可能成为引发股价暴跌的炸弹。 国民年金的主人是国民。只是为了老后收回钱款，将所得的一部分取出来交给了管理。国民年金的运营应该长期增加收益，毫无差池地支付约定的年金，并最大限度地延缓被预测为2055年的枯竭时间。

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