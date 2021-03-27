朝鲜发射导弹……拜登发出警告，文在寅强调“通过对话”. March. 27, 2021 07:17. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、朴孝穆记者 lightee@donga.com,tree624@donga.com. 当地时间25日，美国总统拜登就朝鲜前一天发射短程弹道导弹警告说：“如果（朝鲜）想要加剧紧张局势，我们将采取相应的应对措施。”他还明确表示，朝鲜发射弹道导弹违反了联合国安理会决议。但是，就朝鲜发射导弹一事，韩国总统文在寅当天表示，“我非常了解各位国民十分担忧”，同时强调要通过对话解决韩半岛及朝核问题的意志。 拜登当天在白宫举行就任后的首次记者会上，就“对朝鲜发射弹道导弹将采取什么措施，总统认为的红线（朝鲜不应越过的界线）是什么”的提问回答说：“发射的特定导弹违反了联合国1718号决议。”他还说：“我们正在同同盟及伙伴协商这一问题。”他的表态确认，朝鲜发射的发射体是弹道导弹，这违反了联合国安理会决议，同时就今后应对问题正在与韩国、日本等盟国进行讨论。他还警告说：“如果朝鲜想要加剧紧张局势，我们将采取相应的应对措施。”美国当天要求召集联合国安理会下属的对朝制裁委员会开会。 拜登表示，“我也做好了外交方式的准备”，同时表明不会因此次发射导弹而关闭同朝鲜的对话之门。他还表示，“但是，这必须基于无核化这一最终结果，有条件地进行”，强调了要与无核化的进展同时进行。当记者问道“是否认为像美国前总统贝拉克·奥巴马所说的那样，朝鲜是外交安保的最优先悬案”时，他回答道：“是的。” 26日，在京畿道平泽市海军第2舰队司令部举行的“第六届西海守护日活动”上，文在寅就朝鲜发射弹道导弹一事表示：“给对话氛围带来困难的事情绝不可取，现在韩朝双方都应该努力延续对话。”

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