男足世界杯预选赛将首次出现女主裁判. March. 27, 2021 07:18. by 李元洪 bluesky@donga.com. 历史上首次将由女性足球裁判担任男子世界杯足球预选赛的主裁判。 国际足联(FIFA)26日表示，28日在荷兰阿姆斯特丹举行的2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛G组荷兰VS拉脱维亚的比赛和29日在奥地利维也纳举行的F组奥地利VS法罗群岛的比赛中，将分别安排女裁判斯蒂芬妮•普拉帕尔(38岁•法国)和卡特琳娜•蒙祖尔(40岁•乌克兰)担任主裁判。这是在男子世界杯足球预选赛中首次由女性担任主裁判。 普拉帕尔曾担任2019年法国女足世界杯决赛的主裁判等，在国际足坛的能力一直得到认可。2019年，她成为法国男子职业足球甲级联赛(法甲)首位女主裁判，去年12月还担任了2020~2021年欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛小组赛G组尤文图斯队(意大利)和基辅迪纳摩队(乌克兰)的比赛主裁判。在UEFA冠军联赛男子比赛中，由女裁判担任主裁判也是首次。蒙祖尔也是2015年加拿大女足世界杯的主裁判等，一直作为资深裁判活跃在球场上，并在乌克兰超级联赛男子部担任裁判。 国际足联裁判委员会主席皮埃尔路易•科里纳表示：“普拉帕尔和蒙祖尔在男子世界杯预选赛中首次担任女主裁判是非常自豪和特别的事情”，“此次裁判的安排意味着对她们最近所付出的努力和成就的认可。”FIFA表示，最近女裁判们在各种比赛中展现执法能力，并强调说，“性别并不重要，重要的是能力。” 另外，在26日举行的世界杯欧洲区预选赛B组比赛中，西班牙和希腊以1比1握手言和。瑞典队以1比0战胜了格鲁吉亚队。J组的德国以3比0战胜了冰岛，I组的英格兰以5比0战胜了弱旅圣马力诺。

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