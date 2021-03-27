韩国政府正在研究针对投机公务员收回利益并限制相关领域再就业. March. 27, 2021 07:18. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国政府将于下周初将出台与韩国土地住宅公社职员投机疑惑事件有关的杜绝房地产投机、防止再次发生的对策。政府在公布防止投机对策的同时，还将公开根据已发表的住宅供应对策的第二期公共再开发及第一期市中心事业候选地区。 经济副总理兼企划财政部长洪楠基26日在政府首尔办公大楼举行了房地产市场检查相关部长会议，讨论了韩国土地住宅公社事件相关对策和住宅供应对策后续措施等。洪楠基表示：“将在下周初、3月份内公布与土地住宅公社事件相关的杜绝房地产投机行为及防止类似事件再次发生的对策。”他还强调：“对于应该以身作则的公务员和公共机关职员等公职人员，将赋予更加严格的标准和责任。” 政府正在推进扩大财产登记对象公职者的范围，并让他们在进行房地产相关交易时事先进行申报的方案。此外，政府还将讨论相关方案，要求收回被揭发利用未公开信息进行投机的公职人员不当得利的3至5倍，并限制其在房地产相关领域就业。政府还将出台加强土地补偿和农地购买条件等阻止房地产投机的对策。 政府的方针是，在采取防止投机对策的同时，将加快房地产供应对策的速度。根据去年5·6对策的第2期公共再开发候选地选定结果和包含在2·4对策中的第一期城市事业候选地，也将于下周公开。洪楠基强调：“与土地住宅公社事件无关，将通过供给对策后续措施，尽快缩短住宅供给时间。”政府认为，如果现有房地产政策因土地住宅公社事件发生动摇，房地产市场的不稳定性将会加剧，因此再次确认了强行实施现有供给对策的意志。 洪楠基表示：“房地产市场的价格上升幅度正在逐渐减小，这种趋势正在持续，最近卖出物正在增加，正在捕捉到以江南等偏好地区为中心租赁价格也出现下降趋势的积极信号。” 据韩国房地产院透露，3月第四周（截至22日）首尔的公寓交易价格一周内上涨了0.06%，与上一周持平。与3月第一、第二周相比，公寓交易价上涨率下降了0.01个百分点，因此有人评价说，由此判断为稳定势头还为时尚早。

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