朝鲜发射导弹第二天，韩国政府还在重复“正在分析”. March. 27, 2021 07:18. by 权五赫记者、姜京锡记者 hyuk@donga.com、coolup@donga.com. 美国和日本谴责朝鲜发射短程弹道导弹违反了联合国安理会决议，但韩国政府直到发射第二天的26日也没有进一步表明立场。在野党批评政府说：“不能把导弹称为导弹吗？” 统一部副发言人车德哲26日在统一部例行新闻发布会上表示：“昨天在国家安全保障会议常任委员会紧急会议上，对朝鲜发射导弹深表忧虑。统一部也持相同立场。”他还表示：“朝鲜发射的导弹可能是弹道导弹，因此是否违反联合国安理会决议，已经表明了将通过韩美国防、情报部门之间的密切合作进行分析的立场。统一部很难公开表明政府的官方立场。”实际上针对是否弹道导弹和是否违反联合国安理会决议，统一部没有表明立场，只是重复了前一天的立场。外交部也表示，“军方正在分析细节内容”，并未就美国当天召集安理会对朝制裁委员会等问题表明正式立场。 “国民力量”党对文在寅总统和军方使用“不明发射体”的措辞予以强烈谴责。“国民力量”党首尔市市长候选人吴世勋当天在脸书上写道：“生活在军方不能把导弹称为导弹、而是称作‘未详发射体’的非正常国家。我想相信韩国军方将其表述为未详发射体的原因，并不是因为文总统看朝鲜的眼色。”

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