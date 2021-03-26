漆黑的机舱内，只用声音支配观众. March. 26, 2021 07:33. by 金基润记者 pep@donga.com. 一片漆黑。是睁开了眼睛，还是闭上了眼睛，简直无法分辨，是看不到一丝光线的彻底的黑暗。这种情况下，如果戴上耳麦，突然有人说话？这是全身感觉都调动起来，伸展开无限想象力的最佳环境。 Wooran文化财团在4月12日之前推出的剧团Dark Field的沉浸式(Immersive)音频剧《Flight(飞行)》将舞台改造成了机内空间。观众填写假出入境申报表，拿到机票后在座位上坐下来，机舱内广播说“谢谢各位乘客乘坐我们的飞机”，飞机同时起飞。 用声音带动剧情发展的音频剧在国内还是陌生的体裁。制作此次作品的Dark Field成立于2016年，是站在利用音响技术的音频剧最前沿的英国剧团。世界巡演吸引了11万名观众。一直以来，该剧团在黑暗中利用声音、震动、闪光等，制作出能够让人产生共鸣的剧。老练地处理了视觉被切断时，其他感觉变得敏感的动物本能。原本是40英尺长的船舶集装箱改造成舞台，但在此次演出中改造成演出场地，演绎出了完美的黑暗。改造的舞台就像波音飞机内部一样。 打破演出界限的奇特的音频剧，是在Dark Field的制作人兼艺术导演格伦•尼斯和大卫•罗森伯格的手中诞生的。23日，两人接受本报视频采访时表示，“我们想通过声音展示在一个时空里，无论多少都能体验到不同的经历。其魅力在于通过这样的‘高级艺术’可以感受到在主题公园才能享受的体验。” 从10多年前开始喜欢玩弄声音，并在剧中进行多种实验的两人，分别是现任麻醉科医生和纯美术专业学生。表示“对人类存在、感觉、意识、无意识的好奇心很合拍”的两人一起成立Dark Field，开始制作音频剧。他们在2018年爱丁堡艺术节上推出的作品销售一空。“我们的演出全部靠观众的想象力。用想象和声音亲自填满尚未完成的叙事。” 剧开始之前，机舱内传出“只有现在有下飞机的机会”的阴森森的广播。“啊，怎么办？”犹豫的瞬间，你已经晚了。只有戴上耳麦坚持飞行到最后，或摘下耳麦享受短暂的寂静和黑暗的方法。该剧的宗旨是“在同一时空里，根据听觉的不同，产生完全不同的两个世界”。根据观众的不同，耳麦那边传来的轰鸣声可能会让人吓一跳。两人笑着说，“并不是非要让人产生恐惧心理的。” 本次演出将一直持续到4月12日(周二至周四不安排演出)，首尔城东区Wooran文化财团彩排室，门票价格为1.8万韩元，仅供16岁以上者观看。详情咨询：070-4244-3591

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