青瓦台绝口不提“弹道导弹”，引发“看朝鲜眼色”争议. March. 26, 2021 07:35. by 尹相虎 军事记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 朝鲜25日进行了自拜登政府上台以来、也是时隔一年以来首次短程弹道导弹发射，向旨在制定新对朝战略而进入对朝政策研究最后阶段的拜登政府全面施加压力。拜登政府将于下个月公布新的对朝政策。美国已经预告，为集中讨论即将进入尾声的对朝政策研究，下周将在华盛顿举行韩、美、日安保室室长会议。朝鲜21日发射了不违反联合国安理会对朝制裁决议的巡航导弹后，时隔4天又发射了违反安理会决议的短程弹道导弹，以“接力发射”提高了威胁力度。有分析认为，为了加强对美国“改变对朝敌视政策”的施压力度，朝鲜可能会进一步提高挑衅力度。 〇相比潜射导弹，更可能是在测试打击韩国的新式武器 美国福克斯电视台新闻频道当天援引美国高层官员的话，报道了朝鲜发射潜射弹道导弹的可能性。即很可能是测试了去年和今年阅兵式上公开的“北极星4”“北极星5”型潜射导弹。但是，韩国军方认为潜射导弹的可能性很低。对于是否属于潜射导弹的问题，军方相关人士回答说：“虽然不能断定是什么，但发射地点是在地上，要根据飞行高度进行判断。”即，其飞行轨迹与通常潜艇或驳船在水下发射后上升数百公里飞行的潜射导弹截然不同。 从韩国军方公布的飞行距离（450公里）和顶点高度（60公里）来看，可能是对南攻击新式武器之一。这是因为，在保持低高度的情况下，飞行速度达到音速的5、6倍以上，是“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”等对韩新式武器的特点。如果采取降落时迅速上升的“拉起（Pull-up）机动”措施，就更有可能是“朝鲜版伊斯坎德尔”或“朝鲜版陆军战术导弹系统（ATACMS）(KN-24)”。 有分析认为，这可能是今年1月在劳动党第八次代表大会阅兵式上首次公开的“朝鲜版伊斯坎德尔”改良型。朝鲜国务委员会委员长金正恩今年初公开宣布开发超音速滑降武器和战术核武器，对其搭载性能进行改良后进行了试射。同时，也不能排除是去年10月阅兵式上以5、6发连装等多种形式安装在移动式发射台上公开的超大型火箭炮（KN-25）或其他新型武器测试性能的可能性。 就金正恩是否参观发射现场的问题，韩国军方表示，“不要武断下笔”，但同时也保留了这种可能性。有分析认为，前一天（24日）在民航飞机追踪网站上捕捉到了金正恩的专机从平壤飞往东部的场面，美国侦察机也陆续在东海上空展开，这可能是事前征兆。据悉是朝鲜发射导弹的咸镜南道燕浦机场，距离金正恩观看超大型火箭炮试射的善德机场约7公里。 〇金与正“危机3月”警告是否成为现实 专家就1月党代会以后一段时间里一直没有向美国发出讯息的朝鲜开始发起“接力导弹挑衅”一事指出：“此举是为了使危机升级，向拜登政府施加压力。”即，朝鲜的意图可能是，如果美国下个月出台的对朝政策把重点放在遏制和施压上，甚至可能试射可以展示对美威胁能力的潜射导弹和洲际弹道导弹。金日成主席生日（4月15日）前后的时间被认为是再次挑衅的时间。也有人分析说，16日主张“战争3月”“危机3月”的劳动党副部长金与正16日发表的讲话正在成为现实。 此次发射时间是金正恩和中国国家主席习近平22日针对美国表示“针对敌对势力加强团结”之后，这一点备受关注。即，金正恩将中国视为“靠山”，开始发起挑衅。如果中国和俄罗斯反对，即使朝鲜发射弹道导弹，也很难进行进一步制裁。

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