朝鲜进行弹道导弹挑衅……应当修复特朗普损毁的制裁战线. March. 26, 2021 07:35. . 朝鲜昨天上午在咸镜南道咸州一带向东部海域发射了两枚弹道导弹。导弹飞行约450公里，高度为60公里。这是继4天前发射巡航导弹后的又一挑衅行为。这是朝鲜自去年3月底发射超大型多管火箭炮后，时隔一年再次发射弹道导弹。韩国政府举行了国家安全保障会议常任委员会，会上表示：“朝鲜在美国讨论对朝政策的情况下发射导弹，对此深表忧虑。” 朝鲜昨天的挑衅与四天前发射巡航导弹不同，这是对联合国对朝决议禁止“利用弹道导弹技术进行所有发射”的正面违反。有人认为，它也有可能是可直接威胁美国的潜艇发射弹道导弹。但是，韩国政府的应对不够慎重，态度不够明确。好不容易召开了紧急国家安保会议常任委员会，但只是表明了“深切忧虑”。这与日本首相菅义伟亲自出面强烈谴责朝鲜违反联合国决议的做法截然不同。 朝鲜的意图是显而易见的。这是在美国拜登政府确定新对朝政策之前炫耀存在感、并想得到缓和对朝制裁等让步的战术。正如朝鲜警告“不要制造让人难以入睡的事情”一样，朝鲜想要将“战争和危机的3月”可视化。朝鲜可能会在4月15日金日成生日之前不断提高力度持续发起挑衅。其中可能也包含着最近通过朝中首脑之间的口信交换而得到支持的自信心。 但是，对拜登政府的习惯性挑衅只会产生反效果。前任特朗普政府声称“这只是短程导弹”，并没有太在意，韩国也随之采取消极应对措施。但拜登政府对“远程对美国有威胁，短距离对韩国有威胁”的分开应对方式持否定态度。韩美“2+2（外交+国防部长）会谈”的联合声明强调，“完全履行联合国决议”。即，无论射程如何，都将以违反制裁来应对朝鲜试射弹道导弹。 韩美应站在同盟和国际联合的立场上，坚决应对朝鲜的挑衅。固然有必要将朝鲜拉到无核化谈判桌前，但更应该先纠正其即使犯下恶行也要得到补偿、进而通过挑拨离间助长韩美间裂痕这样的恶习。只有这样，才能恢复同盟之间的相互信赖和松懈的对朝制裁战线。

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