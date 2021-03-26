俄罗斯普京“终身执政”直至84岁是否会成为现实？. March. 26, 2021 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯总统普京（69岁）的终身执政正在成为现实。俄罗斯国家杜马（下议院）24日通过了普京可以再连任两届总统的《选举法》修正案。 据塔斯社等媒体透露，修订案的核心内容是，维持禁止总统三次连任的现有条款，但不包括到去年为止特定人物执行的既有任期。也就是说，普京此前的任期将全部抹消。由此，如果普京参加2024年总统选举并当选，就可以连任6年的任期，可以执政到2036年。如果考虑到2036年普京84岁，相当于是终身执政。 2000年执政的普京连任了当时是4年制的总统。由于被禁止总统三次连任的规定所阻，他在2008年至2012年期间安排自己的亲信梅德韦杰夫为总统，成为实权型总理。在他任总理期间，总统的任期增加到6年。普京参加了2012年的总统选举并当选，2018年成功连任。美国有线电视新闻网（CNN）评价说，如果他到2036年为止执政36年，将超越从1922年开始执政31年的独裁者斯大林，与300多年前俄罗斯帝国第一任皇帝彼得大帝统治期间（43年）相似。 普京的最大政敌、反对党领袖亚历克谢·纳瓦利内（45岁）上个月入狱后，健康状况急剧恶化。据律师团透露，纳瓦利内的一条腿已经完全失去知觉，无法站立或行走。虽然他向监狱方面陈情诉说疼痛，但是只得到了2片布洛芬止痛药等，没有得到适当的治疗。有人批评说，普京政权故意使纳瓦利内的状态恶化。

한국어