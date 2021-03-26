韩国女子花滑获得3张北京冬奥会参赛权亮起“绿灯”. March. 26, 2021 07:39. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国女子花样滑冰确保2022年北京冬季奥运会参赛权亮起了“绿灯”。 24日，金艺林(18岁•修理高中)和李海仁(16岁•世和女子高中)参加了在瑞典斯德哥尔摩举行的2021国际滑冰联盟(ISU)花样滑冰世界锦标赛女子单人短节目比赛，分别获得了第5和第8名。 这是继2019年之后时隔两年再次举行花样滑冰世锦赛。去年受新冠病毒肺炎疫情的影响而被取消。本次大赛将决定明年2月北京冬奥会的参赛权。如果一个国家有2名以上选手参赛，那么如果两名选手的合计排名低于13，ISU就会向相应国家授予3张奥运会参赛权。如果合计排名为14~28，则可获得2张，29以上则最多可获得1张。 当天，金艺林的技术水平分(TES)40.07分，节目内容分(也称表演分•PCS)33.56分，总分73.63分，排名第5。将此次舞台作为ISU成人组出道战的李海仁以TES 37.29分、PCS 31.65分排在第8位(合计68.94分)。两位选手的排名合计是13。27日结束女子单人自由滑比赛后，如果继续保持目前的排名，就可以确保3张参赛权。 金艺林在比赛结束后表示：“不知道在短节目上该使用什么曲子，所以拜托金妍儿姐姐给我推荐。使用了姐姐推荐的音乐(李斯特《爱之梦》)，为了有更好的表现尽了最大的努力。” 韩国女子单人滑在2010年温哥华冬奥会上由金妍儿、郭珉整两位选手出战。在2014年索契冬奥会上，金妍儿在世界锦标赛上夺冠，让韩国获得了3张参赛权，金妍儿、金海珍和朴小宴三人参加了比赛。在崔多彬在世锦赛上获得第十名，韩国队获得2张参赛权的2018年平昌冬奥会上，崔多彬和金荷娜出战。 本次比赛女子单人滑短节目第一名由获得81.00分的安娜•谢尔巴科娃(俄罗斯)占据。排在第2位的是纪平梨花(79.08分•日本)，排在第3位的是伊涅扎维塔•图克塔米舍娃(78.86分•俄罗斯)。

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