成为国王妹妹的王妃. March. 25, 2021 07:34. . 如果要说历史上最差的丈夫，英国的亨利八世可能会排名第一吧？他不光结了六次婚，而且赶走了两名王妃，还冤枉地让人砍头杀掉了两人。这幅画中的模特是克里维斯的安妮，她是6名王妃中活到最后的女人。她是如何避开暴君丈夫的刀锋的呢？ 阅女无数的亨利八世在第三位王妃去世后，物色了第四位王妃。虽然是出于政治目的推进的政治婚姻，但他斩钉截铁地说，一定要娶一名美女为新王妃。这时，新教国家德国克里维斯公国的安妮公主被推荐为候选人。国王把曾经是宫廷画家的汉斯·霍尔巴因派去画新娘的肖像画，深深迷上了画中公主优雅贞淑的面貌，毫不犹豫地决定结婚。但当亨利看到抵达英国的安妮的真实情况后，大吃一惊。因为与画不同，她长得太丑了。他将25岁的新新娘称为“佛兰德的母马”，拒绝与她圆房。当时49岁的国王身体肥胖，加之腿上流脓，浑身臭气熏天。他根本没有想过自己的样子，只是一味地责怪年轻的王妃的外貌。再加上安妮只接受过家政教育，没有文学或艺术素养，而且不会说英语，所以很难进行沟通。结果，国王在结婚6个月后宣布婚姻无效，并迎娶了19岁的宫女为王妃。 幸好安妮是个聪敏的人。既不像前面的王妃一样执着于名分和名誉，也不追求权力。相反，她成了国王的妹妹，获取了实实在在的好处。他与继子们相处得很好，还向自己的侍女、后来成为王妃的凯瑟琳·霍华德恪尽礼仪。作为乖乖与国王合作的代价，她得到了宫殿、领土以及丰厚的养老保障。虽然短暂的婚姻生活很不幸，但逃脱暴君手心的余生过得平和而幸福。她没有能够满足变化无常的国王的美貌和才能，靠的是拥有守护自己和祖国的智慧和处世之道。

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