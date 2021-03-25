英特尔投资代工22万亿韩元，应当从“超级周期”春梦中醒来. March. 25, 2021 07:35. . 世界最大的综合半导体企业英特尔决定在美国国内建立半导体工厂，投入代工（半导体委托生产）市场。它还表示，将积极吸引代工业界排名前二的台积电和三星电子的顾客公司。由美中新冷战引发的全球供应链的变化开始动摇韩国半导体产业。 英特尔昨天公布了斥资200亿美元（约合22.7万亿韩元）在美国亚利桑那州建设两处代工工厂的计划。主要业务是个人电脑、服务器的中央处理器（CPU）设计和生产的英特尔，今后将接收亚马逊、谷歌、微软、高通、苹果公司的订单，代为生产半导体。这些都是三星电子和台积电的主要顾客。英特尔首席执行官帕特·格尔辛格表示：“将在美国和欧洲确保集中于亚洲的半导体制造设施。” 英特尔的决定虽然也有竞争企业AMD（超威半导体公司）追击等其他原因，但拜登政府的政策起到了决定性的影响。拜登总统2月底下达了盘点半导体等4个核心领域全球供应网的行政命令，并承诺向在美国生产半导体的企业提供巨额的支援。 最近欧盟也提出到2030年为止，在欧洲实现世界半导体生产的20%的计划。欧盟将投入1345亿欧元（约合180万亿韩元），将境内半导体生产规模增至2倍，降低对亚洲的依赖度。想要将中国排除在核心配件、材料的供应网之外的美国、欧洲的外交、安全战略，对韩国产业产生负面影响的可能性增大。 韩国的三星电子、SK海力士在DRAM、NAND闪存方面具备了世界最高竞争力。但在订制型半导体、半导体生产设备等其他领域，仍落后于美国、台湾、日本。现实是，日本汽车用半导体工厂发生火灾后，现代起亚汽车公司和政府有关负责人就得立刻赶往台湾，要求增加产量。世界排名第二的三星电子的代工占有率也仅为排名第一的台积电的三分之一。 各国政府从国家未来战略的层面出发，纷纷着手培育半导体产业，但韩国在投资、技术开发、人才培养等方面只依赖于代表企业的“个人技术”。如果陷入因被新冠疫情压制的消费爆发而导致的半导体价格上涨的“超级周期”美梦，不能妥善应对世界各国高筑的本国优先主义壁垒，短短几年，出口韩国就会跌至深渊。

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