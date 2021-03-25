“无脸画家”班克斯的画作以262亿韩元成交. March. 25, 2021 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 英国街头艺术家班克斯的画作《力挽狂澜者》(Game Changer)在拍卖会上售出，创造了他的作品历史最高价格。据《路透社》等媒体23日报道，班克斯的作品在佳士得伦敦拍卖会上以1680万英镑(约262亿韩元)的价格成交。该作品拍卖所得将捐赠给英国的医疗设施。 画布上以黑白两色描绘的《力挽狂澜者》记录了一个少年拿着把护士形象化成英雄的玩偶的场面。少年旁边的垃圾桶里扔着蝙蝠侠和蜘蛛侠。这似乎是在传递这样的信息：与新型冠状病毒战斗的医疗团队比电影中的英雄更像英雄。 这幅画因班克斯的“突然捐赠”曾成为话题。新冠病毒在英国开始扩散的去年5月，班克斯将这幅画邮寄给了南安普敦大学医院。他还添加了便条，“感谢你们的献身。虽然这幅画是黑白两色的，但希望它能给医院带来明亮的气氛。”此后，挂在急诊病房的画作在此次销售之后预计将被复制品代替。 作品的售价超过了当初推测价350万英镑（约54亿韩元）的4倍。这是班克斯此前作品的最高价“委任议会(Devolved Parliament)”的990万英镑(约154亿韩元)的近两倍。 以“无脸画家”著称的班克斯发表了多幅与新冠病毒有关的作品。去年8月，他还在伦敦的地铁墙上画了戴着口罩的小老鼠涂鸦。但是，根据对涂鸦实行严格政策的伦敦交通局，该壁画已被删除。去年12月，他还在布里斯托尔的一家住宅旁边画了一幅女性打喷嚏的壁画。

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