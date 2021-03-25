“海外派”缺席的韩国队将展现坚韧的“牙龈足球”. March. 25, 2021 07:35. by 兪載泳 elegant@donga.com. “摆脱压迫的侧翼速度战。” 自2011年日本札幌友谊赛之后，时隔10年，将于25日晚7时20分在日本横滨日产体育场与日本队进行友谊赛的韩国国家足球队将带着简单而确实的武器展开决战。 代表队将在本场比赛中取下“长枪大炮”等，展开韩日比赛。在攻击和中场线的孙兴慜(托特纳姆热刺队)、黄义助(波尔多)、黄喜灿(莱比锡)、李在城(荷尔斯泰因基尔)、黄仁范(喀山鲁宾)、朱世宗(大阪钢巴队)等主力因受伤和拒绝抽调球队而纷纷缺席。可以展开的攻击选项大幅减少。在中场负责传球工作的尹比加兰(蔚山)也因小腿受伤而退出国家队。 对手日本队虽然缺少在法国和比利时联赛效力的球员，但在英格兰、意大利、德国等国联赛效力的欧洲派球员都参加了本次集训。预计，日本队将利用主场优势，通过特有的短传提高控球率，并从前场开始就对韩国队形成强大压力。日本队主教练森保一24日表示，“备战友谊赛，最大限度地想与强队交锋。与韩国队的比赛对我们成长有很大的帮助”，“要想取胜，就必须从比赛一开始就勇敢地抢夺对方的球。” 最终日本队的战略将是，向脆弱的韩国队的中路进攻和中场施压，使对方的组织进攻整体瘫痪。而在防守上，日本队方面认为，直接落到对方最前沿的韩国队单纯的进攻是活跃在意甲的中后卫吉田麻也(桑普多利亚)、富林健洋(博洛尼亚)有信心充分应付的。 韩国可以瞄准的地方是“边路”。很有可能担任中场的李康仁(瓦伦西亚)和边锋的作用越来越大。李康仁在所属球队中，不仅准确地控制了球，而且摆脱中场压迫，用尺量般的传球，经常展现瓦解对方左右边路的场面。在与日本队的比赛中，以李康仁为中心，罗相虎(首尔)、李东俊、金仁成(以上蔚山)将作为边路进攻队员，根据皮球能经常连接到中央进攻阵线，左右整个比赛节奏的可能性很大。具备速度的郑优营(弗赖堡队)也可以作为边路替补上场发挥作用。与中后卫防守力量相比，松原健(横滨)等国内派出场的边路防守经验少，重量也较轻。 韩国国家队主教练保罗•本托表示，“正在构想李康仁和郑优营的使用方法。从整体上预测日本队的表现，用战术展开我们所希望的足球。也会准备如何攻占日本的弱点。

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