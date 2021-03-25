朝鲜在1月拜登就任后也发射了巡航导弹. March. 25, 2021 07:35. by 申圭镇记者、华盛顿=常驻记者李正恩 newjin@donga.com、lightee@donga.com. 据悉，21日向西部海域方向发射两枚巡航导弹的朝鲜，在美国总统拜登就任仪式举行的当地时间1月20日之后，也发射了巡航导弹。据悉，韩国军方认为，这些巡航导弹可能是朝鲜国防委员会委员长金正恩在1月举行的劳动党第八次代表大会上阐明的可搭载战术核武器的新型中远程巡航导弹。虽然朝鲜有可能试射了可以直接攻击韩国的新型核导弹，但韩国军方直到朝鲜发射导弹3天后的24日才公开相关事实，而两个月前发射导弹一事干脆没有公开。 据联合参谋本部等方面24日透露，朝鲜21日上午6时至7时在平安南道温泉郡一带发射了两枚巡航导弹。导弹飞行200多公里后落在西部海域。据消息人士透露，在举行拜登就任仪式后不久，朝鲜也向西部海域方向发射了同类型的巡航导弹。据推测，发射时间可能是1月22日前后。据悉，韩国军方认为，朝鲜在此次和1月份试射了金正恩提及的新型巡航导弹。金正恩曾在党代会上表示：“通过连续开发中远程巡航导弹等尖端核战术武器，掌握了军事技术上的优势。” 韩国军队内外分析认为，朝鲜发射导弹是为了试探即将公开对朝政策的拜登政府而展开的低强度武力示威。拜登政府的一名高层官员当地时间23日在媒体座谈会上表示，“我们认为（朝鲜发射导弹的）这一动向非常严重”，但同时表示，“我们认为这是朝鲜普通军事行动的范畴。不属于联合国安理会（对朝制裁）决议的范畴”，作出了慎重的反应。

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