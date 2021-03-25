缅甸军警开枪打死了一名坐在父亲膝盖上的7岁少女. March. 25, 2021 07:35. by 金民 kimmin@donga.com. 在军方发动军事政变的缅甸，军警的流血镇压仍在持续，一名坐在父亲膝盖上的7岁女孩被军警开枪打死。这是自上月1日发生政变以来军警开枪打死的最年轻的牺牲者。 据英国广播公司（BBC）和路透社报道，23日下午4时左右，在缅甸第二大城市曼德勒的一个住宅区内，一名7岁女婴金妙奇（音译）被军警开枪打死。她腹部中弹，虽然被送往医院，但最终不治身亡。 据死者金妙奇的姐姐在接受当地媒体《缅甸日报》采访时透露，当天骑着摩托车进入住宅区的军警用脚踢开金妙奇的家门，突然闯入。据悉，他们向在家的家人下达坐下指示后，向女孩的父亲询问家人是否都在（这里）。这是为了确认有没有家人藏起来。父亲回答说“是的”，军警立马说道：“你在撒谎。”父亲再次说，“全家六口全都出来了”，一名军人立即扣动了扳机。子弹打中了坐在父亲膝盖上的金妙奇。 军警还在严重殴打金妙奇的哥哥（19岁）后把他带到某处。金妙奇的姐姐说：“他们威胁我，说要开枪，我无法阻止。他们还想带走中弹的金妙奇，但父亲抵抗到底。”军警离开后，家人急忙将金妙奇转移到医院，但最终还是不治身亡。她说，不知道军警为什么会闯进家门。 路透社报道，当天在曼德勒也有一名14岁少年在家中被军警开枪打死。法新社报道说：“向7岁少女开枪激起了对军方的新愤怒。”国际儿童救助团体“拯救儿童”24日公布统计称：“缅甸军方发动政变后，到目前为止，未满18岁的死亡者至少达20人。”救助儿童会发表声明称：“针对和平集会的无情镇压让儿童成为牺牲羊，太可怕了。”

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