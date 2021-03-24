被引渡至美国的朝鲜籍企业家首次受审. March. 24, 2021 07:34. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 因涉嫌非法洗钱等罪名从马来西亚被引渡至美国的朝鲜企业家文哲明当地时间22日首次出席华盛顿一法院的审理。美国司法部表示，他在非法交易或洗钱150万美元以上资金的过程中，与朝鲜侦察总局也有牵涉。 司法部当天在报道资料中表示：“经过近两年的法律程序，朝鲜籍的文哲明被引渡到美国。这是第一个朝鲜籍人士被引渡到美国的事例。”司法部表示，文哲明涉嫌6次非法洗钱。 根据报道资料，文哲明为了向朝鲜提供奢侈品使用了美国的金融系统，并在2013年4月至2018年11月期间利用多个伪装公司和以假名注册的银行账户转账。在此过程中，通过与美国金融网有关的银行进行了超过150万美元的交易。司法部认为，文哲明的活动与美国和联合国的制裁对象——侦察总局有关。美国联邦调查局副局长艾伦·科勒表示：“我们希望文哲明成为（今后引渡到美国的）众多案例中的第一个。”

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