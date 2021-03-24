接种阿斯利康疫苗后，文在寅总统说“完全没问题”. March. 24, 2021 07:33. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. “完全没问题。” 23日，文在寅总统与夫人金贞淑女士在首尔钟路区保健所接种阿斯利康新冠疫苗后，发表了上述言论。当天是以满65岁以上的人为对象，进行阿斯利康疫苗接种的第一天。文在寅夫妇在参加6月在英国举行的七国集团峰会之前，根据“为必要目的出国的预防接种程序”接种了疫苗。 可能是意识到国民对阿斯利康疫苗的担忧，文在寅对护士说：“注射得很好。完全不疼，没有问题。”打完针后，金贞淑还问护士，“已经结束了吗？”文在寅前一天在首席秘书、助理会议上曾表示：“请国民不要对疫苗的安全性有丝毫怀疑，只要接种顺序轮到，请立刻接种。” 青瓦台发言人姜珉硕表示：“根据规程，文总统在保健所接种后等待30分钟之后返回青瓦台，主持了1小时30分钟左右的参谋会议。接种疫苗后，总统很安稳。”他还说：“文总统强调，到目前为止疫苗接种工作进展顺利，但为了尽快恢复正常，有必要进一步提高接种速度。” 韩国政府目前正在讨论“疫苗休假”的必要性，但文在寅却立刻重返工作岗位。对此，青瓦台一名有关人士表示：“原本有外部日程安排，但他立刻回来主持会议。青瓦台这边还没有讨论过疫苗休假问题。” 青瓦台国家安保室室长徐薰、国家安保室第二次长金炯镇、总统礼宾秘书官卓铉民等一同参加七国集团峰会的9名必需随行人员当天也一起接种了疫苗。青瓦台一名有关人士表示，外交部长官郑义溶等其他七国集团峰会与会人员不久后也将接种疫苗。青瓦台解释说，一瓶阿斯利康疫苗可以注射11剂疫苗，因此，不仅是文在寅夫妇，包括随行人员在内，共有11人一起接种了疫苗。 此外，就文在寅总统最近的国政执行支持率达到最低值一事，青瓦台有关人士表示：“青瓦台认真思考国民的心情，特别是深知要求杜绝房地产投机的民心。”

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