缅甸屠杀市民之际，军方头号人物的儿子举行“豪华宴会”. March. 24, 2021 07:34. by 李恩澤 nabi@donga.com. 主导缅甸军事政变的国防军总司令敏昂莱（65岁）的儿子昂披颂（37岁）在其拥有的豪华度假村举行有政界高层人士大举出席的豪华派对，这一事实事后才传开。 上个月1日发生政变后，军警流血镇压造成260多人死亡，市民的愤怒达到高潮。不断有帖子出现在社交媒体上称，“父亲屠杀市民，儿子却举行宴会”。 当地媒体23日报道说，21日在位于最大城市仰光附近的伊洛瓦底省冲塔（音译）海边的“阿修罗海滨度假村”举行了由旅游部长吴恩貌等人出席的宴会。吴恩貌为了讨论因新冠疫情受到打击的旅游业振兴问题，与该地区旅游业从事者举行了会谈。 昂披颂在建设、保险、通讯、医疗等各领域展开了章鱼爪式经营。据悉，阿修罗海滨度假村在冲塔海边规模最大，酷似城堡。昂披颂以低于周边行市的价格租借土地，并适用优惠利率等，正在父亲的光环下充分享受。22日，在第二大城市曼德勒，包括13岁儿童在内的4人被枪击身亡，40多人受伤。市民团体“缅甸政治犯支援协会（AAPP）”称，从上月1日到目前，共有261人死亡。

한국어