得益于BTS的巨大力量，文化艺术著作权史上首次扭亏为盈. March. 24, 2021 07:34. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年文化艺术著作权贸易收支历史上首次出现了顺差。主要得益于防弹少年团、BLACKPINK等K-POP明星以及电影《寄生虫》、电视剧《爱的迫降》、《王国》、网络漫画等在海外均获得了很高的人气。 23日，据韩国银行统计数据显示，去年包括音乐、电视剧等在内的文化艺术著作权贸易收支为1.6亿美元(约1806.4亿韩元•暂定)顺差。文化艺术著作权收支在2012年开始进行相关统计以后，这是第一次以年度为标准实现顺差。韩国银行国际收支组组长朴昌贤解释说：“随着K-POP和电视剧、网络漫画等韩流内容的竞争力得到加强，出口增加，加之新冠病毒的扩散导致外国电影公司的进口减少，这一点也产生了影响。” 韩国歌手和各种内容物取得的成果令人瞩目。去年8月，防弹少年团的英语歌词歌曲《Dynamite》作为韩国歌手首次登上Billboard“热门100”(单曲排行榜)榜首。12月登上单曲排行榜第一名的是《Life Goes On》，它创下了韩语歌曲登上榜首的记录。BLACKPINK也在去年9月凭借《Ice Cream(with Selena Gomez)》登上了Billboard单曲排行榜的第13位。这是韩国女歌手的最高记录。BLACKPINK的正规专辑《THE ALBUM》去年10月在英国官方排行榜上占据了专辑排行榜的第二位。 据悉，去年获得奥斯卡最佳影片、最佳导演等4冠王的电影《寄生虫》在海外观众中也深受喜爱，在全世界获得了超过3000亿韩元的收益。该片在北美创下了超过600亿韩元的销售额，去年3月在日本突破了40亿日元(约416亿韩元)，荣登在日本上映的韩国电影收益冠军宝座。 电视剧也吸引了全世界的人。《爱的迫降》在日本掀起了热风。Netflix的原创电视剧《王国2》和《Sweet Home》也成为话题。《Sweet Home》去年12月公开3天后，在Netflix每日排名中，在美国排名第7位，在德国排名第8位，在法国排名第6位。《虽然是精神病但没关系》也在Netflix公开后在亚洲国家进入了前10名。

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