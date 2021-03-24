锦湖轮胎在德国“Auto Bild”夏季性能测试中排名第一. March. 24, 2021 07:34. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 锦湖轮胎在德国汽车专业杂志《Auto Bild》的夏季用轮胎性能测试中排名第一。 锦湖轮胎“ECSTA HS51”最近在《Auto Bild》以在欧洲市场销售的53种夏季用轮胎产品为对象进行的制动力试验及综合测试中获得最优秀等级，获得了最优秀的评价。在干路面和湿路面的行驶性能、稳定性都受到好评。《Auto Bild》评价说：“在所有条件的道路上都具备了卓越的抓地力，以准确的控制和极短的制动距离为基础，结合最高的行驶性能，带来了最大的稳定性能。” 锦湖轮胎的运动型轮胎“ECSTA PS71”在德国汽车专业杂志《ADAC Motorwelt》的试验中也获得了优秀的评价。在超高性能(UHP)产品群中，锦湖轮胎在全部17家企业的产品中排名第三，在15个高性能(HP)产品群中排名第四。

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