还是要注射疫苗. March. 23, 2021 07:53. . 从今天起，位于疗养设施内的65岁以上老年人将接种新冠疫苗。疾病管理厅预防接种专门委员会昨天确认，阿斯利康疫苗与形成血栓之间没有关联，并宣布：“积极鼓励如果轮到顺序，不要拖延，接种疫苗。”65岁以上的普通人群将从4月开始接种。为出席6月在英国召开的七国集团首脑会议，文在寅总统夫妇今天将接种阿斯利康疫苗。 但对疫苗的不安感并未消失。65岁以上老年人的预防接种同意率只有77%。也出现了同意接种疫苗后又取消的事例。这是因为，韩国政府在上半年确保的大部分疫苗都是阿斯利康，而偏偏阿斯利康疫苗被提出了对高龄者是否有效和发生血栓的可能性。 政府沟通失败也是一大原因。政府确认了一名60多岁女性接种疫苗后发生血栓的事实，但过了5天才予以公开。虽说是原计划在正式尸检结果出来后慎重发表，但却只能让人产生“在隐瞒什么”的不信任。目前，以接种阿斯利康疫苗的年轻人为中心，出现严重的副作用，但政府未能迅速采取应对措施，也助长了国民的不安心理。 为了结束新冠疫情，除疫苗以外，没有其他对策。在这种情况下，对疫苗的不安情绪仍未平息，这是危险的信号。如果对疫苗的信赖出现一次裂痕，就很难恢复。应以科学根据为基础，通过符合大众要求的透明、迅速的沟通，确保国民对疫苗领导能力的信赖。针对继60多岁女性接种疫苗后出现的发生血栓症的20多岁男性，有人提出了进行详细调查的必要性。追加调查后应如实公开结果和对策。 截至昨天0时，接种疫苗的人达67万多人，还不到集体免疫所需人口（3627万人）的2%。第二季度(4月至6月)的接种计划也很可能因疫苗数量不足而出现差池。单日新增确诊人数已连续6天达到400人左右，再加上移动量的增加、变异病毒的扩散，有人提出了第四次流行的可能性。只有加快疫苗接种速度，才能控制住扩散势头。为了能够及时收到业已签约的疫苗，应该随时进行盘点，积极确保追加数量。

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