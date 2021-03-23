缅甸的和平. March. 23, 2021 07:54. . 1945年在中国国共内战中失败的国民党部队越过国境，潜入缅甸和泰国之间的掸族地盘。他们将与追击的中国共产党军队和试图将他们赶出去的当地居民掸族、缅甸军、泰国军队展开武力生存斗争。这些部队的故事还在香港拍摄成电影。但实际情况非常复杂，会在国际上留下各种后遗症。 国民党军在当地训练掸族，其中有一个叫坤沙的士兵。最后，坤沙与国民党军对立，在所谓金三角地区种植毒品。以越南战争为契机，他向美军士兵贩卖毒品，成为掌握美国市场的毒王，并与梦想在缅甸独立的掸族军阀勾结，建立了强大的基础。 支援过国民党军队的美国因国内泛滥的毒品而被当头一棒。这次事件的真正受害者可能是缅甸。曾是英国殖民地的缅甸在第二次世界大战时被日军占领。在即将结束战争独立之际缅甸族领导人昂山被暗杀。 由于昂山被暗杀，缅甸政府对军方的控制力量减弱，但由于要驱逐国民党军队的战争，军方势力迅速壮大。有传闻称，这成为1962年军事政变的背景。通过政变掌握政权的奈温监禁了昂山的女儿昂山素季，进行了长达30年的铁血统治。随着奈温下台，昂山素季掌权，本以为缅甸实现了民主与和平，但现在又开始出现军方的军事政变和流血抗争。 即使民主化斗争取得成功，缅甸也是困难重重。60%的缅甸人口是希望摆脱缅甸族的40多个少数民族。通过开放的经济开发政策将使与印度、中国、泰国、柬埔寨等周边国家的关系变得更加复杂。虽然希望缅甸早日实现和平与繁荣，但需要缅甸国民的努力与团结，以及国际社会的合作与明智的援助。

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