时隔2年回归的“唱片巨人”尹洪天. March. 23, 2021 07:54. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 钢琴家尹洪天(39岁)对于唱片粉丝们来说，是特别火的名字。他以“William Youn”名字推出的每张专辑都受到了世界唱片专业杂志的称赞。 在他29岁的2011年，收录了舒伯特即兴曲集《D.935》等的第二张专辑在唱片杂志《Diapason》上获得了5分满分。在高音质专门标签“whims classic”中，他于2018年完成的莫扎特奏鸣曲专辑获得了“能听到如此细致、深刻解剖内心世界的莫扎特，实在很难得”(留声机)的称赞。去年他在索尼音乐推出的第一张舒伯特全集受到了“包含深厚感情的键盘诗”(BBC音乐杂志)的称赞。 时隔2年，他将再次出现在祖国的乐迷面前。这就是4月16日在首尔艺术殿堂IBK Chamber大厅举行的独奏会《A Psalm of Life-人生礼颂》。莫扎特的《a小调回旋曲》K511、李斯特的《读但丁有感》、拉威尔的《镜子》、舒伯特的《第21号钢琴奏鸣曲》等组成了沉重的节目单。 他在22日举行的视频座谈会上解释说，在名为《人生礼颂》的题目中包含了两个观点。 “第一个是‘镜子’。去年取消了50多个演出，有很多时间思考一下自己。包含着回顾自己人生的意思。” 他说另一个是“死亡”。莫扎特的回旋曲是送走朋友写的曲子。李斯特的《读但丁有感》是一首反映阴间风景的曲子，舒伯特的《第21号钢琴奏鸣曲》是他临死前完成的作品。“去年世界上有很多人送走了熟人。我希望传达作曲家们包含在曲子中的信息，人生有尽头，现在就要活得有意义。” 莫扎特、肖邦、舒曼以及他个人最喜欢的舒伯特的钢琴曲全集也将在2023年之前陆续发行。“莫扎特全集之后，在想‘想做舒伯特全集’的时候，索尼音乐社长来看了我的演出。社长提出了‘要不要尝试一下录制舒伯特全集？’的建议。” 录音工作是在被用作酒店的德国阿尔卑斯山中的精灵城堡进行的。“录音期间一般都停留在古老的教会等地方，很容易产生孤立的感觉，但这次把整个酒店都开放给了录音组，还请来了厨师。在良好的状态下进行了录音。哈哈。” 他还将出演本月26日至28日在统营国际音乐节上举行的金周元的舞剧《亲爱的露娜》。“金周元老师描述了‘月亮’的主题，表现了演奏钢琴的我和一个自我。因为是第一次尝试，所以非常期待能够亲自见面进行合作。” 4月16日举行的演唱会门票价格为4万~6万韩元。详情咨询：02-737-0708

한국어