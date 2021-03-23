国内研究组开发出一个月内腐烂消失的口罩. March. 23, 2021 07:55. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 韩国国内研究组开发出了一个月内腐烂消失、可以反复使用的口罩。通过此次发明期待能够解决因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)长期化而成为新污染源的“口罩垃圾”问题。 22日，韩国化学研究院精密生物化学研究本部生物化学材料研究团团长黄成延和吴东烨、朴济英首席研究员组表示，开发出了既能显示KF94的性能，又能耐潮、可重新利用的微生物分解口罩。 口罩的过滤器、面料、头绳等组成口罩的材料大部分都很难分解和再利用，因此会引发环境污染问题。 研究组将具有与聚丙烯(polypropylene)相似强度的微生物分解塑料聚丁烯琥珀酸酯(PBS)纳米纤维叠加在一起，制造了病毒很难通过的网纱无纺布。该无纺布从蟹壳中提取壳聚糖，用纳米粒子进行涂层。壳聚糖纳米粒子带有阳电荷，主要粘上带阴电荷的病毒或微尘。纤维中掺杂了纳米纤维和微纤维，使病毒和可吸入颗粒物无法通过，呼吸起来更加方便。与不抗潮的静电方式不同，即使再使用45次以上，也能保持阻隔率，而且在堆肥化条件下，在28天内腐烂消失。 据显示，以这种方式开发的过滤器可以阻挡细颗粒物标准2.5微米(1微米等于百万分之一米)大小的98.3%的粒子。研究组表示：“其水准与韩国标准KF94相似。”研究结果17日在国际学术杂志《Advanced Science》上作为封面论文发表。

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