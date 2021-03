“在美国遭遇仇恨犯罪时,请这样应对”. March. 23, 2021 07:54. by 金民 kimmin@donga.com. 居住在美国加利福尼亚州洛杉矶的韩裔第2代埃丝特•林(林新星•32岁)自费制作并免费发放了针对英语不流利的亚裔美国老人的“仇恨犯罪对应指南”的事实迟迟才被公开,成为话题。 22日(当地时间),据CNN等媒体报道,林某将仇恨犯罪的定义、加害者的特征、挨骂或遭遇攻击时应该采取的工作、请求帮助及举报方法等整理成15页的《仇恨犯罪指南(Hate Crime Book)》,制作成韩语、英语、中文、日语、泰语、越南语、西班牙语等7种语言版本并分发。她说:“我了解到,针对亚裔的犯罪主要针对英语说得不好的高龄人群。我想告诉你们,包括父母在内的亚裔遭受仇恨犯罪时应该如何应对和举报。”她强调说,默认仇恨犯罪,少数派会遭遇更多的暴力,为防止再次发生,也一定要举报。 林某首次制作该册子的时间是在去年4月,当时美国正在流行新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。当时美国总统特朗普说新冠病毒源自中国,并提到“中国病毒”后,美国社会对亚洲人的仇恨犯罪大幅增加。担心父母安全的林某开始学习相关法律规定,了解应对方法。 指南书中还包括了能帮助到仇恨犯罪受害者的联系方式、在危急情况下可以使用的简单英语文章等。“英语不是我的母语(English isn't my first language)”、“有人在跟踪我(Someone is following me)”、“在安全之前,你能呆在我身边吗(Can you stay next to me until it is safe)?”还可以在网站(www.hatecrimebook.com)上免费下载。 林某表示:“领导人没有拿出对抗仇恨犯罪的实质性对策,对此感到愤怒。对于个人生活中陷入危机时要采取的措施,有必要进行详细介绍。”之前自费出版介绍书的林某最近在网上募捐,准备制作成阿拉伯语等其他语言版本出版。

