美国拘留马来西亚引渡的朝鲜企业家……朝美关系出现新的“雷管”. March. 23, 2021 07:55. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国联邦调查局拘留了涉嫌违反对朝鲜制裁而在马来西亚被捕并被引渡到美国的朝鲜籍企业家文哲明（56岁）。在拜登政府即将公布对朝政策研究结果的情况下，美国对文哲明人身的处理可能会成为今后朝美关系的又一个“雷管”。 据美联社当地时间21日报道，涉嫌非法洗钱的文哲明最近根据马来西亚最高法院的引渡决定被移交到美国后，于20日被美国联邦调查局拘留。文哲明是朝鲜籍人员为接受审判而被引渡至美国的第一个案例。 据文哲明的律师透露，文哲明担心在美国不会受到公正的审判，并声称马来西亚政府的引渡决定是出于政治目的作出的，目的是向朝鲜施压，促使其中止导弹计划。他否认所有适用于他的指控。美联社报道说，美国司法部拒绝就媒体就此提出的质疑表明立场。 在马来西亚居住了10年左右的文哲明涉嫌通过新加坡公司将酒和手表等为联合国对朝制裁所禁止的奢侈品送往朝鲜，并通过幽灵公司进行洗钱。华盛顿联邦法院以涉嫌非法洗钱于2019年5月对他签发了逮捕令，联邦调查局要求马来西亚政府予以引渡。此后，文哲明在当地被逮捕，但拒绝被引渡到美国，并展开了近2年的法庭攻防战。马来西亚最高法院本月初最终做出了引渡决定。 预计朝鲜将强烈抗议美国对文哲明的拘留和审判。朝鲜19日以引渡文哲明到美国为由宣布与马来西亚政府断交，并对美国警告称：“幕后操纵者、主犯美国也将付出应有的代价。”在驻马来西亚大使馆工作的30多名朝鲜外交官和家属在马来西亚当局要求“48小时以内离开”的回应断交措施后，在两天之内就全部撤离。 从朝鲜的这种激烈反应来看，对文哲明的审判过程和判决很有可能使今后的朝美谈美变得更加艰难。由于文哲明涉嫌违反对朝制裁，而且朝鲜籍人员被从东南亚引渡到美国本土的此次事件今后也将陆续适用于类似事件，因此，朝鲜预计会作出特别敏感的反应。

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