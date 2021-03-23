热刺队摆脱连败阴影，客场2比0胜阿斯顿维拉. March. 23, 2021 07:55. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜(29岁)缺阵的托特纳姆热刺队摆脱了连败的阴影。 托特纳姆热刺队27日在英国伯明翰维拉公园球场举行的与阿斯顿维拉队的2020~2021英格兰足球超级联赛(EPL)客场比赛中以2比0获胜。 15日，在与阿森纳队的比赛中左腿筋(大腿后侧肌肉)受伤下场的孙兴慜继19日与萨格勒布迪纳摩(克罗地亚)的2020~2021欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛16强赛次回合比赛后，连续缺席了两场比赛。 当天，热刺队派出卡洛斯•维尼修斯和哈里•凯恩(照片)组成双前锋，上半场第19分钟维尼修斯率先为球队攻入一球，下半场第23分钟凯恩则罚进制胜点球。亲自踢进自己制造的点球，凯恩以17粒进球与穆罕默德•萨拉赫(利物浦)并列英超射手榜首位。再加上助攻第一位(13次)，凯恩以30个攻击点领跑联赛。 摆脱了被阿森纳(1比2)和萨格勒布(0比3)连败的阴影的托特纳姆热刺队以14胜6平9负(积48分)的战绩攀升到了英超积分榜第6位。在与萨格勒布迪纳摩队的比赛中，因意外惨败而未能进入欧联杯8强的托特纳姆热刺队，如果在当天的比赛中失利，球队的气氛会进一步低落，但球队最终取得了胜利，从而再次点燃了下赛季UEFA冠军联赛入场券的最后排名—第4位争夺战。目前托特纳姆热刺队与排在第4位的切尔西队(积51分)仅相差3分。

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