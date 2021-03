离别的准备. March. 22, 2021 07:35. . “我已来到路的尽头。太阳下山了。 请不要在阴郁的房间里举行葬礼。 不要哭。我的灵魂获得了自由。 稍微思念我吧。不要太久。” ——节选自《思念我,但请让我走》 这是两年前在加拿大工作时发生的事情。韩国战争参战勇士比尔·布莱克老爷爷的夫人突然去世了。比尔18岁时自愿入伍参加了韩国战争,后来回到故乡与妻子团聚,与妻子相依为命,偕老60多年。比尔和夫人虽然年近九十,但是一对精力充沛、喜欢幽默、一见面就让人觉得心感温暖的老夫妇。 有一天听说妻子摔了一跤、大腿骨折入院,我去探望了一下。之后不到一个月,就收到了讣告。丧礼后向比尔表示慰问,比尔送了一个像是书签的东西。里面是夫人的照片和“思念我,但请让我走(Miss Me But Let Me Go)”的诗。他说是夫人准备好的。他说,葬礼上要用的花和食物、音乐和要展示的照片,夫人都一一定好后才走的。虽然参加过很多葬礼,但这种情况还是第一次。面对死亡的那种冷静和毅然让人惊讶。也许是可怜一个人留下来准备葬礼的丈夫太可怜了吧。 余韵没有轻易消失。在办公室里仔细阅读了书签上的诗。英美国家的人都很熟悉这首诗,它是迎接死亡的人留给亲近的人最后的问候。因为担心被遗忘,希望大家能够想念我,但同时也希望留在世上的人的悲伤不要存放过久……真诚而又深刻的爱久留在心底。韩国战争的参战勇士中也有很多是上了年纪去世的人。祈祷比尔身体健康。

