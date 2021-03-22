说服领导需要周围人的勇气. March. 22, 2021 07:36. . 大家都知道，Iphone是苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯（1955∼2011）的作品。但实际上乔布斯是很多年固执地表示绝对不会制造手机的人。因为智能手机是工程师才可以使用的产品。尽管如此，Iphone之所以能够问世，是因为苹果公司职员们保持耐心、不断地说服乔布斯。 因为苹果公司在Iphone和应用软件商店等取得的成功中，大部分都是由职员推动乔布斯改变立场的。虽然很多人称赞乔布斯的天才性，但令他回心转意的人们的天才性同样应该受到称赞。那么，说服像乔布斯一样过分相信自己、固执、严重自我陶醉、喜欢争论的人的方法是什么呢？ 说服的第一个障碍是傲慢。陷入自满的领导不知道自己不知道什么。为了改变这种人的想法，与其一味地指出他的无知，不如让他认识到自己知识不足的那些方法更加有效。 2007年苹果公司开发Iphone时，乔布斯发现试制品的塑料表面经常出现划痕问题，为了用强化玻璃代替表面，将美国的玻璃制造公司康宁的首席执行官叫到了苹果总公司。根据康宁首席执行官温德尔·威克斯的说法，在那次会面中，乔布斯充满了“我对玻璃也知道得够多了”的傲慢。甚至他还想教威克斯怎么做玻璃。 威克斯没有反驳。他只是镇定地说：“那就请你说明一下，你所喜欢的方式是如何运作的。”气势汹汹的乔布斯在威克斯面前越是说明，就越来越明白自己对玻璃不太了解的事实。这正是威克斯所期待的缝隙。这时候，威克斯才说，“我用科学的方法来解释一下”，并走到黑板前面，简单说明了强化玻璃的成分。此后乔布斯接受了威克斯的提议，结果成功推出了Iphone用强化玻璃。Iphone上市当天，威克斯收到了乔布斯发来的信息。“多亏了您的帮助，我才取得了成功。”据说，这条信息挂在了威克斯办公室的相框。 说服的第二个障碍是坚持。固执的人把一贯性当作美德。一旦下了决心，就像刻在石头上一样不再改变。但是如果把凿子递给这样的人，让他自己去改正，想法会更加灵活。 苹果电视诞生的秘话就是代表性事例。曾是苹果公司工程师的迈克·贝尔在20世纪90年代末向乔布斯提议制作出单独的音频流媒体用产品，结果遭到了乔布斯的嘲笑。当他提议视频流媒体的时候，乔布斯也说：“会有什么××想流视频啊？”但是已经非常了解上司性格的贝尔并没有气馁。贝尔轻松地说：“没有人会在每个房间里都有电脑，因此如果能在其他机器上流媒体，规模将非常庞大。”虽然乔布斯仍持怀疑态度，但从那时开始就在脑海中勾勒出可能性，并自己开始提出创意，最终允许开发。该项目为苹果电视铺平了道路。 说服的第三个障碍是自恋。陷入自我陶醉的领导者相信自己的优越性和特殊性，不会轻易接受错误的评价。但是如果适当地制定套路，就可以诱导他承认自己的错误。 尤其以称赞开头为好。核心是称赞与说服主题无关的其他方面。例如，如果希望自我爱倾向严重的领导人改掉他做出的不好决定，与其赞扬他的判断力，不如赞扬他的创造力和幽默感。每个人都有不同的主体。如果觉得我的某一个优点是坚定的，就会打开心扉，更容易接受另一方面的缺点。 组织里需要像乔布斯一样有力量、有远见的领导人。但也需要耐心说服乔布斯的威克斯或贝尔这样的人。如果领导人缺乏对自己的信念提出质疑的能力，或者是有傲慢、固执和自恋倾向，周围的人必须鼓起勇气进行说服。 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院组织心理学教授亚当·格兰特

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