雪上加霜的“车载半导体大混乱”. March. 22, 2021 07:36. by 徐東一 dong@donga.com. 世界车载半导体制造第3位的日本瑞萨电子工厂发生火灾，导致部分生产线停产。工厂重新启动时间很可能需要一个月以上，因此全球车载半导体供应不足的现象或将加剧。 据《日本经济新闻》等日本当地媒体透露，19日凌晨，瑞萨茨城县那珂工厂发生火灾，导致半导体生产线停产。 发生火灾的地方是生产300毫米半导体晶片的设施，这里是主要生产控制汽车运行的车载半导体微控制器的工厂。 21日，瑞萨公司方面表示，工厂内发生火灾，导致11台设备受损，该工厂总产量的三分之二是车载半导体。瑞萨方面还表示：“虽然建筑没有受损，但已经确认净水供应、空气调节等部分设备和制造设备受到了损害”，“大约一个月后工厂将恢复生产。”半导体生产线一旦停产，到完全恢复正常通常需要几个月的时间。 半导体业界担心，此次火灾事故会使全世界车载半导体缺货事态更加严重。在遭受损失的微型控制器产品群中，瑞萨在全球市场的占有率达到了20%左右。彭博社等外国媒体预测说，特别是瑞萨的主要顾客丰田汽车等可能会受到火灾事态的直接打击。丰田因车载半导体不足等原因，部分全球生产线停产。除了日本丰田之外，福特、苹果、大众等也是瑞萨的主要客户。 目前，全世界车载半导体缺货现象是因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，整车企业减少生产、库存后，需求比预想的更快恢复而引发的。供应车载半导体的公司在这期间集中应对智能手机、PC、服务器等其他需求方，从而导致了供需的不一致。再加上美国得克萨斯州寒流、日本半导体工厂火灾等，导致供应不足现象加剧。 半导体业界相关人士表示：“半导体供需不均衡现象不仅仅局限于车载半导体市场”，“随着因新冠肺炎疫情而停滞的市场迅速恢复，智能手机、服务器等半导体供应也越来越不足。”实际上，三星电子总管智能手机事业的高东镇社长在17日的定期股东大会上暗示生产可能出现差池，他说：“半导体和半导体相关零部件的供求严重不均衡”，“预计今年第二季度(4~6月)半导体不足现象将带来影响。”

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