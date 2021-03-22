拜登登机连续三次跌倒……再爆“健康异常”说. March. 22, 2021 07:36. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国最高龄总统拜登（79岁）19日为乘坐专机“空军一号”而走上舷梯时，三次踩空，摇晃跌倒。白宫方面解释称：“这是因为强风，总统的健康没有问题。”但从去年总统选举过程开始，有关拜登健康及认知功能出现异常的争议一直不断。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，当天，拜登为了前往6名亚裔美国人被连环枪击身亡的佐治亚州亚特兰大，在华盛顿附近的安德鲁斯空军基地乘坐“空军一号”。他沿着连接从地面到飞机入口的红地毯台阶，走了10步左右后第一次踩空，步履蹒跚。之后再上三步，又踩空楼梯打了晃。本想再次爬起来，但这回彻底摔倒，跪倒在地。他上身低垂90度，拍打着裤子上的灰尘，喘口气后，用双手扶着两边栏杆登上了剩下的楼梯。 白宫副发言人卡林·让-皮埃尔（44岁）在“空军一号”上对记者团说：“他（拜登总统）100%没问题。外面的风刮得非常大。”他声称，比总统年轻不少的自己在爬楼梯时差点摔倒，这是因强风引发的一种偶发事件。但是他没有回答拜登摔倒后是否接受了治疗。《西雅图时报》报道说，拜登自2019年12月以后，一年多来没有公开医疗记录。 美国网民制作并散布了恶搞拜登摔倒瞬间的各种视频和照片。比如，有人把他摔倒的场面合成美式足球等体育比赛一样，有人把他摔倒的背景制作成太空，甚至高尔夫球爱好者、美国前总统特朗普用高尔夫球杆挥杆后，飞来的球打在拜登的后脑勺上令拜登摔倒。英国《独立报》的报道借用花样滑冰的“空中三周转（triple axel）”技术，描写为“连续三次摔倒（triple toumble）”，并称针对拜登健康的怀疑越来越大。 在8日举行的白宫活动中，拜登似乎想不起国防部长劳埃德·奥斯汀的名字，称他为“领导国防部集团的这个人”“前任将军”等。去年12月，他在说错保健福祉部长提名人哈维尔·贝塞拉的名字后进行了更正。一个月前的大选投票当日，他在介绍孙女皮内甘时，称她是2015年死于脑肿瘤的长子。拜登还是当选总统时，与宠物狗玩耍时摔倒，右脚踝出现了裂痕。 特朗普方面在大选过程中一直提出拜登痴呆症的疑惑。同特朗普关系亲密的俄罗斯总统普京18日表示：“希望拜登身体健康。我没有开玩笑，这是真心话。”有人指出，拜登最近指责普京是下毒谋害俄罗斯反对派领导人纳瓦利内的幕后主使，并谴责其为“杀人犯”，普京把拜登的健康当作了反击的素材。

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