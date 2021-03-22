国内接种后确诊患者共30人，“接种疫苗后也要遵守防疫守则”. March. 22, 2021 07:37. by 金素敏记者 somin@donga.com. 如果接种新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗，能否摆脱新冠病毒感染的威胁？很多人好奇的这个问题的答案是“不能”。这也是接种疫苗后也要坚持戴口罩等传染病预防守则的原因。 据疾病管理厅21日透露，截至19日0时，韩国国内接种疫苗后确诊感染新冠病毒的人共有30名。也就是说，自上月26日开始接种疫苗以来，每天都有一名“接种后确诊患者”。这些人在接种疫苗之前就已经感染新冠病毒或是在疫苗免疫尚未形成之前感染的。 从疫苗种类来看，阿斯利康新冠疫苗接种者27名、辉瑞接种者3名在接种疫苗之后被确诊。这相当于60.8098万名阿斯利康接种者的0.004%，5.1377万名辉瑞接种者的0.006%。接种当天起7天内确诊的有13人，接种后8日至14天内确诊的有17人。从职业来看，物理治疗师和营养师等医疗人员以外从事者最多，达19人，其次是医疗人员(10人)、患者(1人)等。 据专家称，虽然罕见，但第二次接种疫苗后也有可能患上新冠病毒。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植解释说：“在预防接种后，也存在不产生抗体或抗体不具备防御力的情况。”临床试验中出现的新冠病毒疫苗的预防效果为辉瑞95%，阿斯利康62~70%，疫苗接种有时没有效果。 在韩国国内，从20日开始进行了新冠病毒疫苗的第二次接种。其对象是上月27日接种辉瑞疫苗的新冠病毒治疗医院从业人员。新冠病毒的预防抗体需要2次接种后两周后才能形成。

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