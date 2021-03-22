恶灵、灾难、青春剧，新春家庭剧场“电视剧盛放”. March. 22, 2021 07:37. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 恶灵、变种人、灾难、青春……春天将展开丰富多彩的电视剧。不输于电影或在线视频服务(OTT)原创内容的素材和体裁可以在家庭剧场看到。 最引人注目的是韩国型灵异现象电视剧。22日首播的SBS电视剧《朝鲜驱魔师》(照片)描写了利用人类的欲望吞噬朝鲜的恶灵和为了守护百姓而对抗的人类之间的血战。从开播前开始，电视剧粉丝之间就出现了“会成为第二个《王国Kingdom》(奈飞)吗”、“在地面波电视进行与众不同的尝试，想给高分”等反应，引发了人们的期待。特别是负责剧本的朴桂沃作家的前作《哲仁王后》大获成功，《朝鲜驱魔师》能否接过这个接力棒备受关注。导演是曾执导过《六龙飞天》、《绿豆花》的申京洙PD。 KBS也将推出驱魔类电视剧。将于下月14日开播的《大发不动产》的内容是，房地产经纪人驱魔师与驱魔骗子组成团队，在凶宅中消除地缚灵(促狭鬼)，将房子净化的故事。 讲述主要用于电影素材的灾情的电视剧也将问世。从下个月24日开始播出的OCN电视剧《黑洞》讲述了吸入从天坑冒出来的黑烟的变异人和其间生存下来的人们的凄惨生存记。标榜“像电影一样的电视剧”的OCN在此次作品中投入了电影制作团队。这是制作《恶人传》、《犯罪都市》等作品的Kiwi媒体集团的首部电视剧，制作《突然变异》等电影公司偶像也参与了拍摄。通过惊悚电影《手机》成为导演的金奉柱导演和执笔惊悚电视剧《救救我》、《他人即地狱》的郑伊道是作家与参与其中，预计将吸引更多的狂热爱好者。 并不是只有体裁作品。22日开播的tvN《蝴蝶飞舞》是一部青春记录电视剧。这是为了寻找梦想而开始跳芭蕾的70多岁的老人和23岁的年轻人在梦想面前彷徨的芭蕾舞者的故事，从20多岁到70多岁，将目标瞄准了多样的观众层。同名的Daum网络漫画原著自2016年首次连载以来评分满分，演员宋江、朴仁焕担任电视剧主演，展现了很高的相似度。

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