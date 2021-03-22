把奥运会视为韩日、韩朝对话契机的青瓦台很伤脑筋. March. 22, 2021 07:37. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 随着日本政府和国际奥委会决定在7月举行的东京奥运会上不接受海外观众，青瓦台日益忧心伤神。青瓦台原先计划将东京奥运会视为改善韩日关系以及开启韩朝及朝美对话的契机。 青瓦台一名相关人士21日表示：“鉴于新冠疫情状况严重，东京奥运会的‘无海外观众方针’是预料中的结果。但与此次决定无关，韩国将继续为韩半岛的和平做出努力。”但是，对于韩朝选手团的共同入场、韩朝组成统一代表队，这名官员还表示：“现在一切都还没有确定。”此前，韩国总统文在寅曾在“三一节”纪念词中表示：“东京奥运会可能会成为韩日、韩朝、朝日以及朝美之间的对话机会。韩国将为成功举办东京奥运会开展合作。” 实际上，执政圈一直努力将东京奥运会视为韩半岛和平的动力。青瓦台国家安保室室长徐薰去年10月在美国会见时任白宫国家安全事务助理的罗伯特·奥布赖恩，强调了东京奥运会的重要性。韩日议员联盟会长、民主党议员金振杓去年11月在会见日本首相菅义伟后也爆料称，“日本表示将在东京奥运会期间邀请朝鲜国务委员会委员长金正恩”。 但是，如果在海外观众被禁止入场等各种制约下举行东京奥运会，各国高层人士之间的接触也会变得困难。执政圈一名有关人士表示：“为了成功举办东京奥运会，可能会邀请美国、朝鲜特使等少数高层人士。朝鲜也可以通过体育与美国进行接触，因此可能会考虑改变立场，派遣代表团。”

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