莱万多夫斯基上演帽子戏法，距德甲单赛季最多进球记录仅差5球. March. 22, 2021 07:37. by 金東昱 creating@donga.com. “得分机器”罗伯特•莱万多夫斯基(33岁•拜仁慕尼黑•照片)在一名队友被罚出场的不利情况下上演帽子戏法，帮助球队大获全胜。 21日，莱万多夫斯基在德国慕尼黑安联竞技场举行的斯图加特队与2020~2021赛季德甲联赛的主场比赛中攻入3球，帮助球队以4比0完胜对手。本场之后他已经在本赛季联赛中攻入35粒进球，进一步拉大了与射手榜并列第2位的埃林•哈兰德(多特蒙德)、安德烈•席尔瓦(法兰克福•以上21球)之间的差距。 莱万多夫斯基在26场比赛中攻入35球，平均每场比赛攻入1.3球。本赛季德甲联赛还剩下8场比赛，因此刷新德甲历史单赛季最多进球记录也只是时间问题。德甲历史单赛季最多进球数是盖德•穆勒在1971~1972赛季创下的40粒进球。莱万多夫斯基在德甲联赛的总进球数为271个，超过克劳斯•费舍尔(268个)排在穆勒(365个)之后，单独排在第2位。 莱万多夫斯基当天在球队10人作战的不利情况下，还获得了进球和胜利，受到了人们的关注。上半场第12分钟，拜仁队后卫戴维斯被红牌罚下，陷入了人数上的劣势。虽然面临了危机，但莱万多夫斯基在上半场第18分钟先进一球后，之后又在上半场第23分钟、上半场第39分钟接连攻破对方球门。 哈兰德在当天与科隆队的客场比赛中攻入两球，但球队最终以2比2战平对手。哈兰德自己活跃表现，但在球队打成平局后，忍不住怒火，把自己的球衣扔给了对方选手，离开了赛场。转会的说法也甚嚣尘上。 西班牙媒体ABC报道说：“哈兰德不想在多特蒙德度过下个赛季。他希望转会到皇家马德里队(西班牙)。”美国ESPN表示，“不仅是皇家马德里队，曼联、切尔西、曼城(以上英格兰)等顶级俱乐部也希望引进哈兰德。”

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