韩国男足国家队今天抵达日本后每天都将进行新冠病毒检查. March. 22, 2021 07:37. by 金正勋记者 hun@donga.com. 时隔10年再次与日本队进行友谊赛的“本托号”计划适用彻底的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)防疫守则。国家队决心不再重演去年11月在访问奥地利途中部分选手和工作人员确诊感染新冠病毒的噩梦。 韩国足协(KFA)21日发表了足球国家代表队在25日的韩日友谊赛之前将遵守的新冠病毒防疫守则。概括此次守则，就是每天接受新冠病毒检测，彻底切断与外部人员的接触。 首先，将于22日在仁川机场集合并出国的韩国国家队将在出国72小时以内接受新冠病毒检查。选手们将携带核酸检测阴性确认书，并领取个人面罩、防尘服、口罩等。机舱内与一般旅客进行座位分离。 22日抵达日本成田机场后，将接受抗原检查，然后前往酒店。出现阳性反应的选手或工作人员将被隔离，接受追加检查。选手团在日本停留期间，每天上午接受新冠病毒诊断检查。选手们在确认检查结果后，将决定是否参加训练和比赛。 选手团将全面禁止外出活动，只在入驻酒店、训练场和赛场等移动。如果不得不外出，必须事先与队医进行协商。运动员们在酒店内每人使用一间房。禁止两人以上进入酒店内的选手治疗室，经常穿长裤。酒店内不仅禁止使用公用淋浴室，还禁止使用桑拿、健身房和游泳池。另外，还将运营两辆球队大巴，最大限度地分离选手和工作人员。

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