缺少SON的托特纳姆热刺队，被K联赛出身的狙击手击中. March. 20, 2021 07:17. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜因伤缺阵的托特纳姆热刺队(英格兰)在2020~2021年欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛16强赛次回合比赛中大败于萨格勒布迪纳摩(克罗地亚)，爆冷未能进入8强。托特纳姆热刺队19日在克罗地亚萨格勒布的马克西米尔体育场举行的客场比赛中以0比3(加时赛)负于对手。 托特纳姆热刺队在12日的第一回合主场比赛中以2比0获胜，因此，即使当天打平或以1球之差输掉比赛，也可以进军8强。托特纳姆热刺队的身价总额约为9180亿韩元，是萨格勒布(1390亿韩元)的6倍左右。与萨格勒布队相比，热刺队拥有相当豪华的阵容。加之萨格勒布队16日主教练佐兰•马米奇因涉嫌贪污等被判刑后辞职等，球队的气氛非常混乱。 但是热刺队因当天的失利，在两回合比赛中以总比分2比3惨遭淘汰。从2015年开始的4年间，以“奥尔沙”的注册名在K1联赛效力的萨格勒布队主力前锋奥尔西奇(照片)上演帽子戏法，成为大逆转的主角。 奥尔西奇在下半场第17分钟和下半场第38分钟分别攻入一球，将比分改写为2比2，并在加时赛下半场第1分钟攻入制胜一球，使萨格勒布戏剧性地进入了8强。虽然身高只有178厘米，但脚法和射门能力都非常出色的他，从2015年到2016年在全南队效力，2017年到2018年在蔚山队效力。在K1联赛中，他共参加了101场比赛，攻入28球并奉献15次助攻。 当天，热刺队在最前方树立了孙兴慜的搭档、球队的招牌前锋哈里•凯恩，并让卢卡斯•莫拉、德利•阿里等人站在了第二线。但是受到对方集中牵制的凯恩表现不佳，整个球队都显得无力。热刺队主教练何塞•穆里尼奥在上半场结束后敦促球员“不要想打平”，赛后他表示：“足球的基础是态度。我们没能展现出最基本的素质”，对球员们进行指责。但是球迷们对重要性不亚于球员的穆里尼奥的战术缺失提出了批评。在热刺队的球迷社区等谴责声不断，“穆里尼奥在替补席上干了什么”、“应该马上换人”。托特纳姆热刺队在本赛季的欧联杯和英国足总杯中均止步于16强，EPL也仅排名第8位，状态低迷。

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