朝鲜与马来西亚断交，对把违反制裁朝鲜人引渡美国表示抗议. March. 20, 2021 07:17. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鲜表示，将与把涉嫌违反对朝制裁的朝鲜国籍者引渡给美国的马来西亚政府断交。朝鲜还指称美国为“幕后操纵者”，警告将实施报复。 朝鲜中央通讯社19日报道说，朝鲜外务省在声明中表示：“马来西亚当局17日将无辜的我国公民诬陷为罪犯，最终犯下了强行引渡给美国的不可容忍的罪行。我们宣布与马来西亚彻底断绝外交关系。” 据马来西亚司法当局透露，被引渡到美国的是朝鲜企业家文哲明。美国联邦调查局以文哲明涉嫌违反对朝制裁向朝鲜提供奢侈品并成立“幽灵公司”进行非法洗钱为由，2019年5月要求马来西亚政府引渡文哲明。 朝鲜外务省对美国表示：“地球上最敌对的朝美关系在70年间技术上处于战争状态，这已成为不可否认的现实。我们要提前警告美国，此次事件的幕后操纵者、主犯美国也将付出应有的代价。”

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