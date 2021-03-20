布林肯与杨洁篪都表示“还有话要说”，阻止采访记者退场继续舌战. March. 20, 2021 07:18. by 纽约=常驻记者 柳在东、金艺允记者 jarrett@donga.com、yeah@donga.com. 在美国拜登政府上台后首次举行的美中高层会谈中，出现了预想不到的突发状况。两国的外交负责人——美国国务卿安东尼·布林肯和中国共产党负责外交的政治局委员杨洁篪，不仅在原定两分钟的开场白中发言比预计时间更为长久，还留住正要退场的采访记者团，继续对对方进行指责。 当地时间18日，在阿拉斯加州安克雷奇库克船长酒店举行的会谈中，当杨洁篪在大约30分钟的开场发言中强烈批评美国时，布林肯叫住了想要退场的采访记者团。他向采访团招手表示，中国方面发言时间很长，自己还想再补充一点。 布林肯批评中国称：“就任后与约100个国家通了电话，我听到各国对美国的回归深感满意。我还听到，他们对中国正在采取的行为深表忧虑。”他说：“我们也会失误，也有过退步。但美国在历史上始终不愿像不曾有过那些挑战那样无视问题，而是一直开放、公开、透明地处理问题。虽然有时会感到痛苦、丑陋，但作为国家，美国总是团结得更强大、更好。” 据《华盛顿邮报》报道，当采访团想要再次离开会谈现场时，杨洁篪又说“请稍等（Wait）”，再次插话。他向美方举起手指，指责布林肯国务卿用傲慢的口气说话。据悉，中国代表团对本国记者表示：“美国超过发言时间，对中国的对内外政策进行攻击，从而引发了争议。这不是待客之道，不符合外交礼仪，因此严肃应对。”

한국어