德国“柏林少女像”将继续在市中心站稳脚跟. March. 20, 2021 07:18. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 一度陷入拆除争议的德国柏林米特区“和平少女像”永久设立在市中心的可能性增大。因为区议会表决了可以在少女像永久设置讨论结束之前维持现有位置的决议案。 据旅德市民团体韩国协议会等透露，米特区议会18日(当地时间)举行全体会议，对包含“直到对永久设立少女像得出结论为止，将继续保持现状”内容的《和平少女像安全保障决议案》进行了表决。结果，在52名区议员中，39人赞成，13人反对，议案被表决通过。区议会方面表示：“少女像不是韩日两国的问题，而是应该从防止战争犯罪和女性暴力的角度出发”，“决议案的出台将加快讨论永久设置问题的速度。” 去年12月，米特区议会通过了“少女像永久设置决议案”，该决议案规定，少女像将继续设立在米特区。当天的决定算是其后续措施。以该决议案为基础，米特区议会计划劝告区厅维持设置。在此前8日的“世界女性日”113周年示威活动中，来自不同国家的女性在该少女像前主张维持设置。 柏林少女像于去年9月在米特区中心街设立，这是德国公共场所首次设立和平少女像。米特区也以符合公益目的为由予以许可，但日本政府提出抗议后，区政府于同年10月下达了拆除命令。由于市民团体的反对，向柏林行政法院提交了拆除命令效力停止临时处理申请，因此拆除被撤回。设置许可期限将于9月末结束。

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