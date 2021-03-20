同盟间分歧协调失败，招致朝中误判和美国旁观. March. 20, 2021 07:18. . 韩美两国18日在“2+2（外交部长+国防部长）会谈”中毫不掩饰地有关中国和朝鲜的分歧。两国发表的联合声明中没有“中国”“无核化”等韩半岛和东北亚悬案的核心词语，只是作为盟国的概论性的相互承诺。但是，共同记者会却不同。美国国务卿安东尼·布林肯毫不犹豫地谴责了“强迫性的中国”和“压迫性的朝鲜”，韩国外交部长郑义溶则要求恢复旨在“和平进程”的朝美谈判。 笔者想去理解，这样的“口头一套、书面一套”的会谈结果，意思是先谅解彼此不同的处境和想法，以后再配合进行。联合声明中表示韩美两国将在密切合作的基础上制定“完全协调的对朝战略”，因此有必要进一步关注。但是，就目前暴露出的明显分歧而言，从不隐瞒这个问题而是原封不动地暴露出来的方式来看，只会让人觉得在文件中写着“好的好”，却就各说各话达成协议，这不能不令人担忧。 美国新政府的上台正在引起亚洲局势的急剧变化。拜登政府将构建对中国的包围网定为首要政策，目前正在迅速行动。面对美国强有力的牵制路线，中国的正面应对也不容小觑。从昨天在阿拉斯加举行的中美高层外交会谈首次会晤开始，双方就展开了寸步不让的舌战。中美两国的对决已进入正面冲突阶段，呈现出激烈的霸权竞争局面。 尽管发生了这样的变化，但韩国关注的还是集中在眼前的南北关系管理上。美中两国的对决经常导致朝中两国关系密切，并成为解决朝核问题的障碍。朝鲜已经做好准备重新启动4年前利用这种对抗气氛将韩半岛推向战争危机的战略挑衅周期。继对韩挑衅威胁后，朝鲜还暴露出发射远程导弹的动向。和美国对抗的中国能否对朝鲜施加影响力以压制这种挑衅，令人怀疑。 在中美对抗加剧、朝鲜图谋挑衅的敏感情况下，韩美迫切需要共同应对。因此，今后几周之内出台的对朝政策必须按照约定是“完全协调的战略”。如果此次仍坚持写作“没有分歧”而各自发表不同言论，韩美两国立刻就会处处表现出不同的态度，从而促使朝鲜和中国产生误判。甚至在危机来临之时，美国却袖手旁观，使同盟陷入“无法运作”的最糟糕的状况，这完全不是想象之外的事情。

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