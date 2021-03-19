美防长：“移交作战指挥权，满足条件需要时间”. March. 19, 2021 07:31. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国国防部长劳埃德·奥斯汀18日在韩美外长、防长（2+2）会谈结束后举行的联合记者会上表示：“（韩国军队）要想满足战时作战指挥权的移交条件，还需要时间，但通过移交过程，（韩美）同盟将进一步加强。” 他是在明确表示，战时作战指挥权的移交问题应该按照韩美当初达成的协议，以“条件基础（condition based）”推进。当天发表的会谈共同声明中也明确指出：“两国部长们‘强调了根据条件为基础的移交计划移交战时作战指挥权的坚定意志’。” 韩国军方相关人士表示：“这再次确认了在韩国军队在条件还不够充分的情况下，不会定下特定时间强行移交战时作战指挥权。”移交战时作战指挥权的三大条件包括“由联合防卫主导所必需的韩国军队的军事能力”“应对朝鲜核和导弹威胁的能力”“符合战时作战指挥权移交的韩半岛及区域安全环境”等。 美国在前一天（17日）在首尔龙山区国防部办公大楼举行的韩美国防部长会谈上表明了上述立场。据悉，韩国国防部长徐旭利用为时1个小时的会谈的相当一部分时间，就加快战时作战指挥权移交的必要性进行了说明。但据悉，奥斯汀只是默默地听着，而坐在旁边的韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯提到了“满足条件”的重要性。 就记者提出的因朝美无核化谈判等因素连续4年缩小规模的联合军事演习是否恢复正常的问题，奥斯汀表示：“关于今后的军事演习计划和方式，这是韩美共同决定的事情，将继续同韩方指挥部合作。但应对态势是韩美双方的首要课题。”有分析认为，这可能暗示了不会像前特朗普政府那样，将联合军事演习用作对朝谈判手段的意志。

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