韩国女性就业率为M型曲线. March. 19, 2021 07:31. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 一项调查结果显示，韩国女性在20多岁就业后、30多岁时工作经历被中断的现象，与经济合作与发展组织国家相比，依然非常严重。主要发达国家的女性就业率随着年龄的增长而呈现抛物线，而韩国则呈现“M”字型。 韩国经济研究院18日表示，据统计，韩国2019年的女性就业率为57.8%，在经合组织37个国家中排名第31位。正在求职的失业者也被视为参加经济活动来计算的女性经济活动参与率为60.0%，在经合组织国家中排在第33位。也就是说，有工作的女性比率较低，即使包括有意求职的女性仍然属于最低层。 从各年龄层的就业率来看，韩国女性在30多岁的门槛上，在育儿和工作岗位之间苦恼之后，经受了“经历断裂”。韩国女性就业率呈“M”字型曲线。25∼29岁的女性就业率达到71.1%的最高点之后，30∼34岁（64.6%）、35∼39岁（59.9%）等，进入30多岁之后就业率急剧下降。但是40∼44岁（62.7%）、45∼49岁（67.4%）等，40岁以后就业率再次上升，在50∼54岁（68.0%）之后显示出下降趋势。 相反，美国、日本、德国、英国、法国等5个主要发达国家（G5）的女性就业率从20多岁至40多岁一直呈增加趋势，但从50多岁开始减少，是“∩”型抛物线。韩国与G5国家的平均女性就业率，在25∼29岁的年龄段仅相差5.9个百分点，但此后逐渐拉开差距，35∼39岁年龄段的差距达到16.6个百分点，而40岁以后这一差距再次缩小。 特别是有未满15岁子女的韩国女性的就业率只有57.0%，而G5国家的平均就业率为72.2%，差距很大。统计厅去年实施的“非经济活动人口调查”结果显示，65.0%的不参与经济活动的女性表示：“承担着育儿和家务。”韩国经济研究院分析说：“如果2019年韩国30多岁的女性就业率维持在25∼29岁的水平，就可以防止31.8万人的就业损失。” 韩国经济研究院指出，相比G5国家，韩国在营造灵活的劳动环境和支援女性的经济活动方面不太令人满意。G5国家的女性时间制雇用比率在全体劳动者中平均为14.9%，比韩国（8.9%）更具灵活的工作环境。英国和日本则高达17.2%。包括生产休假、育儿停职津贴、养育费等现金支援和税制优惠在内的母性保护相关的公共支出比重，以2017年为准，韩国（0.4%）达不到G5国家的平均水平（1.5%）。 韩国经济研究院经济政策室长秋光浩表示：“为了防止女性‘经历中断’，应该扩充保育设施，并积极开展育儿休假等，扩大各项支援。与此同时，有必要增加计时工，营造灵活的工作环境。”

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